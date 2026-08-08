Herido un ciclista tras caer por un barranco en la N-625 en Ponga

Imagen de una bicicleta en un puerto de montaña. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Cangas de Onís y el Grupo de Rescate, a bordo del helicóptero medicalizado, han rescatado y evacuado a un ciclista que sufrió una caída por un barranco en la Nacional 625, a la altura del punto kilométrico 134/135, entre San Ignacio y Vidosa, en Ponga.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el afectado presentaba un politraumatismo y ha sido evacuado al Hospital Comarcal de Arriondas. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13.27 horas.

En la llamada se indicó que un ciclista había caído al río por un terraplén y había un desnivel de unos 10 metros. De inmediato se movilizó a tres efectivos de bomberos con base en Cangas de Onís, que se trasladaron con el vehículo primera salida, y al Grupo de Rescate, a bordo de la aeronave medicalizada. Una vez en la zona, se comprobó que el afectado no había caído al agua.

El equipo de rescate atendió al ciclista herido y una vez inmovilizado, entre toda la dotación de bomberos se procedió a su extracción, llevándolo de la zona arbolada a un claro con una camilla. Desde aquí se efectuó una operación de grúa con la que se izó a la médica rescatadora y al herido a la aeronave y se evacuó al Hospital de Arriondas.