Herido un ciclista tras caer por un barranco en la N-625 en Ponga

El afectado cayó cerca del río Sella, pero no llegó al agua

Imagen de una bicicleta en un puerto de montaña.
Imagen de una bicicleta en un puerto de montaña. - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 8 agosto 2026 17:20
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   OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Cangas de Onís y el Grupo de Rescate, a bordo del helicóptero medicalizado, han rescatado y evacuado a un ciclista que sufrió una caída por un barranco en la Nacional 625, a la altura del punto kilométrico 134/135, entre San Ignacio y Vidosa, en Ponga.

   Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el afectado presentaba un politraumatismo y ha sido evacuado al Hospital Comarcal de Arriondas. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13.27 horas.

   En la llamada se indicó que un ciclista había caído al río por un terraplén y había un desnivel de unos 10 metros. De inmediato se movilizó a tres efectivos de bomberos con base en Cangas de Onís, que se trasladaron con el vehículo primera salida, y al Grupo de Rescate, a bordo de la aeronave medicalizada. Una vez en la zona, se comprobó que el afectado no había caído al agua.

   El equipo de rescate atendió al ciclista herido y una vez inmovilizado, entre toda la dotación de bomberos se procedió a su extracción, llevándolo de la zona arbolada a un claro con una camilla. Desde aquí se efectuó una operación de grúa con la que se izó a la médica rescatadora y al herido a la aeronave y se evacuó al Hospital de Arriondas.

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