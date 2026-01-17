Herido un ganadero en una cuadra de difícil acceso en Brañasivil (Salas)

Rescate de un ganadero en una zona de difícil acceso en Salas. - SEPA

OVIEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un ganadero de 65 años ha resultado herido este sábado en una cuadra de difícil acceso rodado en Brañasivil, Salas. El Grupo de Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha evacuado en helicóptero al afectado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Según ha informado el SEPA en su perfil de la red social X, el 112 recibió el aviso a las 13.11 horas. El ganadero herido presentaba lesiones en extremidades de pronostico moderado.

Tras ser estabilizado por el médico rescatador, el herido fue izado a la aeronave mediante una operación de grúa. El equipo regresó a la base a las 15.30 horas.