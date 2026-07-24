Accidente en el que ha resultado herido grave un motorista al chocar con un todoterreno en la AS-230 en Quirós. - SEPA

OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave este viernes en un accidente de tráfico entre un vehículo todoterreno y una moto en el punto kilométrico 4 de la carretera AS-230, a su paso por el municipio de Quirós.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió la alerta a las 17.21 horas. En la llamada se informaba de la colisión entre el motorista y el todoterreno. Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), tras recibir la primera atención médica en el lugar por parte del equipo de Atención Primaria de Quirós, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) solicitó a las 18.11 horas su evacuación aérea.

El Grupo de Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) trasladó al afectado a bordo del helicóptero multifunción hasta la base de La Morgal, donde tomó tierra a las 19.22 horas. Desde allí, una UVI Móvil del SAMU lo evacuó en estado grave al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La sala del 112 del SEPA notificó el suceso a la Guardia Civil, al servicio de mantenimiento de la calzada y al SAMU, que ha movilizó al médico de Quirós y a la ambulancia de soporte vital básico de Grado.