Herido grave un trabajador tras caer de unos 12 metros en Sobrescobio

Evacuación de trabajador herido grave tras caer de altura en encofrado - 112 ASTURIAS

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha resultado herido grave este martes tras caer desde unos 12 metros de altura mientras trabajaba en un encofrado en Comillera, en Sobrescobio, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El aviso al 112 Asturias se recibió a las 16.04 horas. Efectivos de Bomberos del SEPA con base en San Martín del Rey Aurelio rescataron al trabajador, que había quedado entre la maleza, y lo evacuaron hasta la ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) del Nalón.

El herido fue trasladado posteriormente al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La Guardia Civil fue informada del suceso.