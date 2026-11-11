Uno de los heridos en el accidente de Amandi (Villaviciosa), en estado grave

Accidente - SEPA

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una de las personas que han resultado este martes heridas en el accidente que se ha producido en Amandi (Villaviciosa) tras colisionar un turismo y una furgoneta en la AS-380, se encuentra en estado grave, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el herido, un varón, ha sido trasladado con politrauma de pronóstico grave, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, al Hospital de Cabueñes, en Gijón.

Fue evacuado por el equipo médico de la UVI-móvil de Gijón. Hasta el lugar también se desplazó el equipo de Atención Primaria de Villaviciosa con la ambulancia de soporte vital básico de la zona.

El suceso se produjo a la altura del punto kilométrico 19 de la AS-380. El herido grave, conductor del turismo, tuvo que ser excarcelado por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Villaviciosa.

La maniobra fue complicada y laboriosa debido al grado de atrapamiento del conductor. Se tuvieron que utilizar dos equipos de excarcelación.

Tras estabilizar el turismo se procedió a abrir hueco retirando la puerta del conductor y se realizó una extracción a cero grados por el portón trasero, abatiendo los asientos con el separador y evacuando a la víctima, inmovilizada, en coordinación con el equipo sanitario, con la tabla de rescate.

En la furgoneta viajaban dos personas, una de ellas, según indicó al equipo sanitario se desplazó por sus medios al centro hospitalario.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 17.30 horas. En la llamada indicaban que habían colisionado un turismo y una furgoneta y el conductor del coche estaba atrapado.

Además de movilizar a bomberos y pasar el aviso al SAMU, la Sala del 112 informó de lo sucedido a la Guardia Civil de Tráfico. A las 18.21 horas los bomberos informan que han excarcelado al conductor que está siendo atendido por el equipo médico. Realizadas tareas de seguridad y normalización de la vía retiraron del lugar para regresar a parque donde llegaron a las 18.57 horas.