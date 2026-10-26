La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo homenajeará a Ceuta en la Semana Santa de 2027

Archivo - La Procesión de Jesus Cautivo que discurrirá por las calles de Oviedo este jueves obligará a cerrar al tráfico varias calles del centro de la ciudad. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la procesión se celebrará entre las 20.15 y l - HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES - Archivo

OVIEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Hermandad de los Estudiantes ha acordado mostrar su respaldo al pueblo de Ceuta mediante la colocación de la beca de la Tuna de Ceuta en la procesión del Señor de la Sentencia en la Semana Santa de Oviedo 2027.

Según ha explicado la Hermandad en nota de prensa, la banda de la tuna de Ceuta se colocará durante la tradicional Ronda al Señor de la Sentencia, que se celebra cada Jueves Santo y reúne a tunas de toda España. En esta ocasión, Los Estudiantes quieren rendir homenaje a Ceuta, "con motivo de la invasión sufrida y sus consecuencias".

Tras este acto, a las 00.00 horas, en la noche del Jueves al Viernes Santo, saldrá la Procesión de La Madrugá, con un paso de más de 2.100 kilos de peso soportado por 40 costaleros, recorriendo el casco antiguo de Oviedo.