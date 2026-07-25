Un hidroavión y un helicóptero de las Fuerzas Armadas se caen del Festival Aéreo de Gijón para combatir los incendios

Medios terrestres para la extinción del incendio forestal, a 23 de julio de 2026, en Burgohondo, Ávila, Castilla y León (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

GIJÓN 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hidroavión Bombardier CL215 del Ejército del Aire y el helicóptero Chinook del Ejército de Tierra no podrán participar este domingo en la exhibición del Festival Aéreo de Gijón. La baja de ambas aeronaves responde a la necesidad de mantener su operatividad frente a los incendios forestales que asolan la zona centro del país.

A través de un comunicado, desde Divertia ha manifestado sus "mejores deseos" y su solidaridad hacia todas las personas que están sufriendo las consecuencias de estos incendios.

A partir de las 11.40 hora de mañana, domingo, dará comienzo la nueva edición del Festival Aéreo de Gijón.