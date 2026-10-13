El historiador y editor asturiano Rafael Rodríguez Valdés, Premio Xuan María Acebal de poesía en asturiano

El Director General De Acción Cultural Y Normalización Llingüística, Antón García, Ha Presidido El Jurado, Del Que Han Formado Parte Sofía Fernández Castañón, Ganadora De La Edición Anterior, Y Los Filólogos Rodrigo Olay Valdés, Iris Quintana Villa - PRINCIPADO

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El historiador y editor asturiano Rafael Rodríguez Valdés ha ganado el 32º Premio Xuan María Acebal de poesía en asturiano, convocado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, por su obra 'Histories d'una familia obrera', que recorre la historia reciente de la Asturias trabajadora desde una mirada en la que la memoria familiar y la colectiva avanzan juntas.

Según informa el Gobierno asturiano, el jurado ha destacado la solidez con la que está construido el poemario y su capacidad para entrelazar las vivencias personales con la experiencia de toda una generación, hasta componer una biografía que es a la vez íntima, política y generacional.

Además el jurado ha valorado el profundo conocimiento de la literatura asturiana que demuestra el autor.

El Premio Xuan María Acebal está dotado con 6.000 euros e incluye la publicación de la obra ganadora. Además, Rodríguez Valdés podrá incorporarse a los circuitos de Asturies, Cultura en Rede, una vía para llevar su obra a distintos puntos de la comunidad y acercarla a nuevos públicos.

El director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, ha presidido el jurado, del que han formado parte Sofía Fernández Castañón, ganadora de la edición anterior, y los filólogos Rodrigo Olay Valdés, Iris Quintana Villa, Alba González Sanz y Taresa Fernández Lorences. Laura Marcos Domínguez, filóloga del Servicio de Planificación y Normalización Llingüística, ha actuado como secretaria.

Rafael Rodríguez Valdés es licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y especialista universitario en Archivística por la UNED.

Fue presidente de la Asociación de Jóvenes Historiadores, entidad que organizó varias ediciones de las Jornadas de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo en la primera década de este siglo, y director de Erada. Revista de Historia Contemporánea de Asturias, publicación de la que salieron tres números entre 2007 y 2010.

Asimismo, es autor de diversas publicaciones sobre la historia contemporánea asturiana, entre ellas Discursos llingüísticos y movimientu obreru na Asturies decimonónica (Ediciones Trabe, 2009), obra galardonada con el Premio Fierro Botas de Ensayo de 2008, y El motor de la historia (Ediciones Trabe, 2026), una recopilación de trabajos publicados entre 2004 y 2024 que abordan la investigación, la divulgación y la reflexión historiográfica sobre el pasado reciente de Asturias.

Entre 2012 y 2026 fue responsable del Servicio de Normalización Llingüística del concejo de Corvera de Asturias, desde 2019 coordina la colección Calume de Ediciones Trabe y actualmente dirige la propia editorial.