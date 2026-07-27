Un hombre de 72 años resulta herido leve tras salirse de la vía con su coche en Lena

Un hombre de 72 años resulta herido leve tras salirse de la vía con su turismo en Lena - 112 ASTURIAS

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 72 años ha resultado herido leve este lunes tras salirse de la vía con el turismo que conducía en la carretera N-630, a la altura del punto kilométrico 76, en sentido Oviedo, en el concejo de Lena.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el conductor tuvo que ser rescatado del interior del vehículo por efectivos de Bomberos del SEPA con base en Mieres, que retiraron la puerta delantera para facilitar su excarcelación.

El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) evacuó al herido en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Álvarez-Buylla de Mieres.