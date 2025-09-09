Un hombre sin carnet huye de la Policía en un coche robado, se estrella en una farola y da positivo en drogas

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre fue detenido este fin de semana en Salinas tras huir de la Policía. Circulaba sin carnet de conducir, se estrelló con una farola en Salinas y dio positivo en drogas.

Según ha informado la Policía de Avilés, el suceso tuvo lugar este domingo y el detenido es delincuente habitual vecino de Avilés de 40 años, pudo acreditarse que el vehículo conducido había sido sustraído en Mieres.

El hombre fue detectado circulando por las vías principales de La Carriona a una velocidad muy superior a la permitida. En un momento dado, las dotaciones policiales comisionadas localizan su presencia, emprendiendo la huida con gran temeridad con dirección a Castrillón.

Le siguieron y el hombre terminó chocando con una farola de alumbrado público en una glorieta de acceso, en Salinas. Allí se le arrestó. En las diligencias practicadas con el detenido se pudo constatar igualmente que el mismo carecía de permiso de conducir, por no haberlo obtenido nunca.

En las pruebas de detección practicadas, se obtuvo un resultado positivo a la salival indiciaria de detección de drogas, por la presencia de varios tóxicos estupefacientes en su organismo.