Un hombre se enfrenta a 15 años de prisión por agredir sexualmente a una menor en una zona rural de Gijón

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OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón solicita 15 años de prisión para un hombre por agredir sexualmente a una adolescente en una zona rural de Gijón en octubre de 2024. El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, según ha informado la Fiscalía.

El Fiscal sostiene que, sobre las 19.30 horas del 30 de octubre de 2024, el procesado, nacido en 1982, tapándose la cara con un pasamontañas, abordó en una zona rural de Gijón a la víctima, nacida en 2007, y la agredió sexualmente.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual de los artículos 178.1 y 2, 179.1 y 2 y 180.1 y 2; y de un delito leve de lesiones del 147.2. Concurre la agravante de disfraz en la agresión sexual.

Y solicita que se condene al procesado, por el delito de agresión sexual, a 15 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; libertad vigilada durante 10 años, a cumplir con posterioridad a la pena de prisión impuesta; y prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros, a su domicilio, centro de trabajo o estudios y de comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello durante 16 años.

Además, inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante 10 años e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve cualquier contacto regular o directo con personas menores de edad durante 20 años. Por el delito leve de lesiones, la pena de multa de 2 meses con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la víctima con 60.420 euros y al Sespa, con 2.521,28 euros por los gastos médicos ocasionados, más los intereses legales correspondientes.