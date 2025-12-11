Un hombre ha sido detenido en Langreo tras mantener a su pareja encerrada más de 10 días y causarle múltiples lesiones

La Policía Nacional detiene a un hombre por encerrar y amenazar a su pareja - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional intervino de forma urgente este miércoles en una vivienda del barrio de Riaño, en Langreo, para detener a un hombre que mantenía encerrada y amenazada con un cuchillo a su pareja. Los agentes se vieron obligados a forzar la entrada de la vivienda ante el grave riesgo que corría la mujer.

Según han detallado fuentes de este cuerpo, a primera hora de la mañana, la sala Cimacc-091 de la Jefatura Superior de Policía de Asturias recibió una llamada alertando de que desde un cuarto piso una mujer pedía auxilio mientras se arrojaban objetos por la ventana. De inmediato, un indicativo de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Langreo acudió al lugar y recabó información inicial.

Ante la situación de extremo riesgo, se activó el protocolo de incidentes críticos, solicitando el apoyo del negociador policial y de unidades especializadas de intervención. Tras un prolongado intento de negociación y ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de la víctima por otras vías, el equipo táctico de la Unidad de Intervención Policial procedió a derribar la puerta.

En el interior detuvieron al agresor, que portaba un cuchillo y opuso resistencia, causando lesiones a uno de los policías actuantes. La víctima relató que llevaba más de diez días encerrada en el domicilio y que sufría múltiples lesiones por golpes y cortes infligidos por su pareja. Fue trasladada de inmediato al hospital para su atención médica, al igual que el policía herido.

El detenido, al que se le imputan delitos de violencia de género, detención ilegal y lesiones, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Langreo.