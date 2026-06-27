El Hospital Álvarez Buylla constata que la IA mejora el diagnóstico de radiografías en Urgencias

La jefa de servicio de Radiología del Hospital Vital Álvarez Buylla, Mar Pérez Peña, y el jefe de Urgencias, Ignacio González Iglesias. - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Álvarez Buylla de Mieres (HVAB) ha constatado, a través de una validación clínica interna, que el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) mejora de forma significativa la precisión diagnóstica en la lectura de radiografías de Urgencias.

La experiencia del hospital confirma que la IA incrementa la capacidad diagnóstica de los profesionales no radiólogos, especialmente en la detección de fracturas, neumotórax y nódulos pulmonares. En el estudio realizado, que incluyó 115 radiografías procedentes de Urgencias, la herramienta alcanzó un AUC de 0,90 en la identificación de fracturas.

El AUC (Área Bajo la Curva ROC) es un indicador que mide la capacidad de una herramienta para distinguir entre radiografías normales y patológicas. Un valor de 0,90 refleja una capacidad diagnóstica excelente, lo que significa que la IA acierta en la gran mayoría de los casos al diferenciar una fractura de una imagen sin hallazgos.

El impacto fue especialmente notable en médicos residentes y facultativos de Urgencias, que mejoraron su precisión diagnóstica al utilizar la IA como apoyo. En el caso de los radiólogos, que ya partían de los valores más altos, la herramienta aportó un beneficio más discreto, aunque mantuvo un rendimiento consistente.

En varios escenarios, la IA mostró un rendimiento comparable al de los radiólogos, mientras que en otros aportó mejoras claras a los clínicos con menor experiencia, especialmente en fracturas y en determinados hallazgos torácicos. La herramienta contribuyó a reducir la variabilidad entre lectores y reforzar la seguridad diagnóstica en un entorno de elevada presión asistencial.

Además de su capacidad para identificar patologías potencialmente graves, la IA demostró una alta eficacia para diferenciar radiografías normales de patológicas, lo que facilita el triaje y la priorización de estudios en momentos de alta demanda asistencial. Su lectura automática e inmediata contribuye asimismo a reducir los tiempos de estancia de los pacientes en Urgencias y a agilizar la toma de decisiones clínicas.

La experiencia del Álvarez Buylla se alinea con la evidencia científica internacional y refuerza el papel de la IA como un recurso estratégico para mejorar la seguridad del paciente y optimizar la atención en los servicios de Urgencias.