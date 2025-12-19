El Hospital de Cabueñes incorpora un programa pionero de atención domiciliaria en patología oncohematológica

Archivo - Hospital de Cabueñes. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha comunicado este viernes que el Hospital Universitario de Cabueñes ha puesto en marcha un nuevo programa de atención domiciliaria a patologías oncohematológicas (linfomas y leucemias).

Se trata de una iniciativa pionera que permitirá ofrecer una atención integral, segura y cercana a pacientes vulnerables, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

Con esta medida, el centro sanitario busca acercar tratamientos especializados a los pacientes, reducir sus desplazamientos al hospital y mejorar su calidad de vida.

La Unidad de Hospitalización a Domicilio lidera este proyecto, para el que cuenta con la coordinación inicial de los servicios de Hematología y de Farmacia Hospitalaria.

En la primera fase, el programa se ha centrado en la administración domiciliaria de hierro intravenoso a las personas con dificultades para desplazarse al hospital, bien por su situación de fragilidad o por limitaciones funcionales.

Desde su puesta en marcha, 17 pacientes se han beneficiado de esta terapia, que ha mostrado una excelente tolerancia y ningún efecto adverso.

El pasado 1 de diciembre el programa incorporó tratamientos hematológicos para llegar a pacientes con hipo/disfibrinogenemia, que requieren tratamiento semanal con fibrinógeno intravenoso.

El programa evitará desplazamientos a estos pacientes, que llevan años con este tipo de tratamiento y que habitualmente precisan soporte familiar y transporte en ambulancia. De esta manera, se les ofrecerá una atención más cómoda, segura y humanizada.

Por último, el pasado día 9 comenzó la monitorización de pacientes en sus domicilios. Se trata de personas seleccionadas por los equipos de la unidad, a las que se les facilitan dispositivos que transmiten manera automatizada y en tiempo real datos necesarios para lograr mayor precisión en los tratamientos. La tecnología es fácil de utilizar y no requiere ninguna dotación específica en el domicilio.

Este proyecto representa un paso importante hacia un modelo asistencial innovador y centrado en las personas, que combina seguridad clínica, eficiencia y cercanía.