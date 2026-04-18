El Hospital de Cabueñes introduce el lipofilling en la regeneración de cuerdas vocales

Lipofilling aplicado a la regeneración de las cuerdas vocales. - PRINCIPADO

OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Cabueñes ha realizado por primera vez el procedimiento de lipofilling aplicado a la regeneración de las cuerdas vocales. La técnica, habitual en la cirugía estética, consiste en extraer y purificar la grasa abdominal del paciente, para inyectarla después en las cuerdas vocales. Los derivados lipídicos son ricos en factores de crecimiento, adipocitos y células madre, lo que incide en una mejora de la turgencia, volumen y elasticidad de estas membranas.

El procedimiento, según informa el Gobierno asturiano, comienza con la obtención del tejido graso del abdomen del paciente por aspiración. A continuación, se realizan procedimientos físicos, sin participación de componentes químicos externos, para obtener las fracciones de grasa que se infiltrarán mediante una inyección en las cuerdas vocales, manteniendo su integridad celular.

El lipofilling es una técnica de baja complejidad, que forma parte de la medicina regenerativa y está especialmente indicada para aquellas disfunciones de la voz que no pueden resolverse por otras vías y que implican una pérdida de volumen en los pliegues vocales, atrofia, secuelas cicatriciales y alteraciones en la vibración.

Según informa el Ejecutvio, la intervención, realizada con anestesia general el pasado lunes, 13 de abril, duró una hora y fue mínimamente invasiva, con una incisión de dos milímetros para extraer la grasa y la posterior infiltración en los pliegues del aparato fonador, mediante un endoscopio rígido asistido con cámara.

La paciente, de 65 años, presentaba alteraciones de la voz por atrofia de las cuerdas vocales, asociadas al proceso de envejecimiento. Tras la intervención pudo dormir en su domicilio y, como parte de esta técnica de medicina regenerativa, experimentará una mejora progresiva de la potencia y la armonía de la voz durante los próximos meses.

El equipo responsable de realizar este procedimiento por primera vez en el centro hospitalario gijonés lo conformaron los otorrinos Sergio Obeso y María Jesús Zapico; las enfermeras Teresa Saura, Clara Villarino y Natalia Fernández, y las anestesistas Paula Delgado y Alba Fernández, esta última residente.