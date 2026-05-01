El Hospital Valle del Nalón consigue una doble acreditación de calidad en el abordaje de la trombosis venosa

Miembros de la Unidad de Enfermedad Tromboembólica del Hospital Valle del Nalón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV) del Hospital Valle del Nalón se ha convertido en la primera del Principado de Asturias en obtener una doble acreditación de calidad en el abordaje de la trombosis venosa.

Este departamento acaba de recibir la certificación asistencial que otorga la Asociación Española de Enfermedad Tromboembólica Venosa (Asemeve), que se suma al reconocimiento que ya tenía de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

Este nuevo reconocimiento, que cuenta con una validez de cinco años, certifica el cumplimiento de los estándares nacionales de calidad y consolida al centro como referente científico y asistencial al ser uno de los pocos hospitales del país que tienen esta doble acreditación otorgada por sociedades científicas de prestigio.

La nueva certificación reconoce a la unidad como centro de referencia de nivel básico y avala la implantación de protocolos clínicos actualizados, circuitos asistenciales bien definidos y un modelo organizativo centrado en la seguridad de las personas pacientes y en la mejora continua de la atención sanitaria.

La enfermedad tromboembólica venosa engloba afecciones como la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, patologías relativamente frecuentes y potencialmente graves que requieren una atención rápida, coordinada y especializada. Disponer de una unidad acreditada permite dar una respuesta más eficaz y homogénea ante este tipo de procesos.

El Ejecutivo asturiano señala que para la ciudadanía, contar con una unidad acreditada supone recibir una atención integral, especializada y cercana, con seguimiento continuado de la enfermedad y una mayor coordinación entre niveles asistenciales. Esto favorece diagnósticos más precoces, tratamientos personalizados, una reducción de complicaciones y una mejor información para las personas afectadas y su entorno.

Desde el punto de vista profesional, la certificación supone un reconocimiento al trabajo del equipo multidisciplinar, integrado por profesionales de distintas especialidades sanitarias. Asimismo, favorece una práctica clínica más homogénea, coordinada y basada en la evidencia científica, al tiempo que impulsa la formación continuada y la evaluación de resultados en salud.