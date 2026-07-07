El Hospital Valle del Nalón pone a prueba el Código Rosa con un simulacro de sustracción de dos recién nacidos

El Hospital Valle del Nalón refuerza su seguridad y completa con éxito un simulacro de 'Código rosa' frente al robo de bebés - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Valle del Nalón ha llevado a cabo con éxito un simulacro de activación del Código rosa, el protocolo diseñado para coordinar la respuesta del centro ante una posible sustracción de un recién nacido.

El ejercicio recreó un escenario especialmente complejo: la sustracción simulada de dos bebés gemelos. El objetivo fue poner a prueba la capacidad de detección, respuesta y coordinación de los distintos servicios implicados ante una situación de estas características.

La activación del protocolo se desarrolló de forma rápida y ordenada. Tras detectarse la incidencia, se pusieron en marcha de manera inmediata las medidas previstas, entre ellas, el aviso a la centralita, el cierre de accesos al hospital, la movilización de celadores y personal de seguridad, el despliegue de los equipos de búsqueda interna y la comunicación con la Policía Nacional.

El simulacro permitió comprobar la eficacia de la coordinación entre diferentes profesionales y servicios implicados, como Pediatría, Enfermería, Seguridad, Celadores, Dirección y Centralita. La actuación conjunta fue fluida y efectiva, lo que pone de manifiesto la importancia de disponer de procedimientos claros y entrenados periódicamente.

La valoración global del ejercicio ha sido muy positiva. El hospital ha constatado una activación correcta y sin demoras del protocolo, una adecuada cobertura de los puntos críticos, una comunicación interna ágil durante los primeros minutos y una coordinación efectiva con la Policía Nacional. Además, se logró localizar el vehículo implicado en la sustracción simulada en las inmediaciones del centro.

El simulacro también ha permitido identificar oportunidades de mejora que se incorporarán a la actualización del protocolo, actualmente en revisión. Entre ellas figuran el refuerzo de la comunicación interna en los primeros momentos tras la activación del Código rosa, la optimización de los tiempos de cierre y control de accesos, la mejora de los mecanismos para identificar a personas ajenas a la unidad y la revisión de circuitos de transmisión de información durante las tareas de búsqueda.

El Hospital Valle del Nalón mantiene un firme compromiso con la seguridad, la calidad asistencial y la humanización de la atención, una apuesta respaldada por su trayectoria de acreditación internacional. La realización periódica de simulacros permite entrenar la respuesta ante situaciones excepcionales de gran impacto potencial y garantizar que los profesionales sepan cómo actuar, a quién avisar y qué medidas adoptar desde los primeros minutos de una emergencia.

El centro agradece la implicación y profesionalidad de todas las personas que han participado en el ejercicio, así como la colaboración de la Policía Nacional, cuya participación ha resultado fundamental para el desarrollo de una práctica que contribuye a reforzar la seguridad neonatal y la confianza de las familias en el sistema sanitario.