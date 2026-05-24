El HUCA acoge este lunes una mesa de diálogo sobre las necesidades de los pacientes de cáncer hematológico

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OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Asturias, en colaboración con la Consejería de Salud del Principado y el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, ha puesto en marcha la campaña Donantes de sangre hasta la médula con el objetivo de concienciar sobre la "necesidad crítica" de estas donaciones para los pacientes de cáncer hematológico, una enfermedad que suma cada año 800 nuevos diagnósticos en la comunidad autónoma.

Bajo el lema Somos vasos comunicantes, la iniciativa busca movilizar a la sociedad asturiana recordando que "una sola extracción" sirve para captar tanto donaciones de sangre como de médula ósea.

El programa de actos arrancará este lunes, 25 de mayo, en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que albergará una mesa de diálogo para abordar la realidad y los retos de estas patologías.

La jornada comenzará a las 12.00 horas con una introducción a las mesas de debate. Seguidamente, a las 12.05 horas, se analizarán las Necesidades hematológicas del paciente en una mesa en la que participarán el jefe de Servicio de Hematología del HUCA, el doctor José María García Gala; el coordinador autonómico de Trasplantes, el doctor Iván Astola; y el doctor Pablo Mata, del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. Este bloque estará moderado por la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, Yolanda Calero.

A las 12.45 horas tomarán la palabra los afectados en el espacio La voz del paciente y del donante: Quiero contarlo, también bajo la moderación de Calero. El broche institucional llegará a las 13.30 horas con la mesa Gestión Sanitaria: Velamos por tu salud, que contará con la intervención de la consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, y la propia presidenta de la AECC en la región.

PUNTOS DE DONACIÓN EN CUATRO CONCEJOS

De forma paralela a la divulgación institucional, la campaña se trasladará a la calle de la mano de Cruz Roja, el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos y la Federación de Donantes de Sangre del Principado (Fedospa).

En concreto, se habilitarán puntos de donación en Avilés (28 de mayo, en la Plaza de Sabugo), Gijón (29 de mayo, en el Centro de Salud Puerta de la Villa), Mieres (28 y 29 de mayo, en la calle Manuel Llaneza) y Oviedo (28 y 29 de mayo, en las instalaciones del HUCA).