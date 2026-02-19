El HUCA aplica frío extremo para mejorar la movilidad de pacientes con daño neurológico

Pacientes del HUCA en la sala de rehabilitación. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha comenzado a aplicar una técnica de "frío extremo" para mejorar la movilidad de pacientes con daño neurológico. Este viernes el centro hospitalario celebrará una jornada formativa especializada para divulgar esta técnica.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, la intervención, que se conoce como crioneurolisis, amplía las opciones de neurorrehabilitación en el tratamiento de la espasticidad, un trastorno motor caracterizado por rigidez y tensión muscular incontrolada. Esta dolencia es una alteración secundaria a lesiones del sistema nervioso central como el ictus, traumatismo craneoencefálico, lesión medular o parálisis cerebral. Su impacto funcional puede traducirse en alteraciones de la marcha, dolor, limitación articular y pérdida de autonomía.

La crioneurolisis es un procedimiento percutáneo ecoguiado que aplica frío extremo controlado sobre nervios periféricos motores seleccionados. Mediante la formación de una bola de hielo en el extremo de la sonda, se produce una interrupción reversible de la conducción nerviosa, preservando las estructuras conectivas del nervio. Esto permite una reducción focal y temporal de la espasticidad con un perfil de seguridad favorable y menor riesgo de efectos sistémicos, según explica Salud.

A diferencia de otros tratamientos como la toxina botulínica o la neurotomía quirúrgica, la crioneurolisis es "una alternativa intermedia, con efecto reversible, precisión anatómica y posibilidad de repetición, lo que facilita el ajuste terapéutico individualizado dentro de un programa de rehabilitación multimodal".