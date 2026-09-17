El HUCA atiende cada mes a más de 500 pacientes con migraña, que afecta a 120.000 personas en Asturias

Archivo - Mujer con dolor de cabeza. - BYMURATDENIZ/ ISTOCK - Archivo

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) celebra este jueves las II Jornadas de Migraña, un encuentro dirigido a sensibilizar sobre el impacto de esta enfermedad, actualizar conocimientos y reforzar la colaboración entre especialistas y pacientes.

La migraña afecta a más de 120.000 personas en Asturias. El Servicio de Neurología del HUCA atiende mensualmente a más de 500 pacientes con esta patología y valora más de un centenar de casos, al tiempo que realiza el seguimiento anual de más de un millar de personas con migraña crónica.

El centro dispone de todas las terapias avanzadas aprobadas por el Sistema Nacional de Salud (SNS) para el tratamiento de la migraña, incluidos los fármacos dirigidos al péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), que han supuesto un cambio en el abordaje clínico de la enfermedad.

La migraña constituye "mucho más que un dolor de cabeza" y está considerada la principal causa de discapacidad entre las personas adultas menores de 50 años. En España afecta a más de cinco millones de personas, de las que más de un millón conviven con formas crónicas de la enfermedad.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INVESTIGACIÓN

El Principado ha destacado que el volumen de pacientes atendidos, la actividad de las consultas específicas y el trabajo de las unidades especializadas sitúan a Asturias entre los territorios con mayor capacidad asistencial en este ámbito.

El uso de técnicas infiltrativas y el acceso a tratamientos innovadores permiten, según el Ejecutivo autonómico, adaptar la atención a las necesidades de cada paciente y mejorar tanto la respuesta clínica como la calidad de vida de las personas afectadas.

Los profesionales del HUCA participan además en estudios multicéntricos y ensayos clínicos promovidos en el marco del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (Gecsen), una actividad que contribuye a ampliar el conocimiento científico y facilita el acceso de pacientes seleccionados a opciones terapéuticas innovadoras. Los resultados de estos trabajos se presentan habitualmente en congresos y publicaciones científicas nacionales e internacionales.