El HUCA se consolida como referente para la atención a la patología del suelo pélvico

OVIEDO 22 Ene.

El área de Ginecología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) dispone desde 2019 de un modelo integral y multidisciplinar para diagnosticar y tratar la patología del suelo pélvico, que atiende cada año a más de 4.000 mujeres y que incluye consultas de Ginecología, Enfermería, Rehabilitación y técnicas de suelo pélvico.

Destaca el Principado que la consulta de Ginecología de Suelo Pélvico comenzó a operar en 2017, está activa tres días a la semana y es atendida por tres especialistas. En ella se evalúan pacientes con disfunciones urinarias, sexuales y fecales, prolapsos genitales y dolor pélvico crónico, derivadas tanto desde Ginecología general como desde otros hospitales y servicios como Urología, Unidad del Dolor o Neurología. Cada año atiende a unas 2.400 mujeres, aproximadamente la mitad en primeras consultas.

Desde 2019 funciona también la Consulta de Enfermería de Suelo Pélvico, otros tres días por semana, dedicada a técnicas específicas como el cambio de pesarios vaginales, la radiofrecuencia vaginal o las instilaciones intravesicales con ácido hialurónico, con una atención anual cercana a 2.000 mujeres.

El HUCA ofrece también asistencia específica de Técnicas de Suelo Pélvico entre cuatro y seis días al mes, que realiza procedimientos invasivos para el tratamiento del dolor, la incontinencia y pequeñas cirugías con anestesia local. En este circuito se llevan a cabo entre 150 y 180 terapias al año.

Además, el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación cuenta con una Unidad de Rehabilitación del Suelo Pélvico para valorar y tratar la incontinencia urinaria femenina y los problemas del posparto, que valora una media de 175 pacientes entre primeras consultas y revisiones.

El modelo del HUCA se basa en un circuito bidireccional de derivaciones que conecta el área de suelo pélvico con Rehabilitación, Neurofisiología, Digestivo Funcional, Coloproctología, Urodinamia y Unidad del Dolor para ofrecer una atención coordinada y personalizada.

La calidad de la asistencia responde al compromiso del servicio de Ginecología con la mejora continua, la formación de profesionales y la atención integral a la salud de la mujer, lo que ha convertido el HUCA en un referente del abordaje integral y multidisciplinar en este tipo de trastornos.