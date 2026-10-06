El HUCA entra en la red nacional de centros de alto rendimiento para la obtención de progenitores hematopoyéticos

Archivo - Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha sido seleccionado como centro asociado de la nueva red nacional de Centros de Colecta de Alto Rendimiento (CCAR), con capacidad avanzada para obtener progenitores hematopoyéticos de donantes no emparentados. Este modelo, promovido por el Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo), la Fundación Josep Carreras y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), está integrado por 15 centros asociados: doce titulares y tres de reserva. El HUCA quedaría incluido en el segundo grupo.

Según destaca el Principado en una nota de prensa, la designación reconoce la capacidad técnica, organizativa y asistencial del HUCA para realizar procedimientos de obtención de células destinadas al trasplante con elevados estándares de calidad y seguridad.

Los centros de alto rendimiento responden al crecimiento sostenido de las colectas de progenitores hematopoyéticos destinadas a trasplantes de donantes no emparentados, que durante los últimos cinco años han aumentado entre un 10% y un 20% anual.

A esta tendencia se suma la incorporación progresiva de procedimientos vinculados con las terapias celulares y avanzadas, que incrementan las necesidades de los servicios especializados.

Los progenitores hematopoyéticos son las células capaces de producir los diferentes componentes de la sangre. Pueden obtenerse, entre otras vías, de la sangre periférica mediante aféresis, un procedimiento en el que la sangre del donante circula por un equipo que separa las células necesarias y devuelve el resto de los componentes al organismo.

El nuevo modelo nacional busca garantizar que los centros dispongan de profesionales altamente cualificados, experiencia suficiente en aféresis, equipamiento e instalaciones adecuados y capacidad para asumir una actividad intensiva. También pretende reforzar la seguridad de donante y receptor, asegurar la calidad del producto celular obtenido y favorecer la sostenibilidad del sistema.

En calidad de centro de reserva, el HUCA podrá respaldar a la red cuando sea necesario para atender situaciones sobrevenidas o procedimientos que requieran una respuesta especializada. Entre ellas, la falta de disponibilidad del centro inicialmente previsto, la necesidad de ajustar las fechas de la colecta, la realización de análisis complementarios específicos o la conveniencia de evitar la colocación de un catéter venoso central.

La selección, según indica el Principado, se ha realizado tras un proceso de evaluación basado en criterios objetivos de capacidad asistencial, cumplimiento de requisitos técnicos y distribución territorial.

Cada comunidad autónoma propuso formalmente sus centros candidatos y un comité presidido por la ONT, con representación del REDMO, el Plan Nacional de Médula Ósea, los centros de donantes y las coordinaciones autonómicas, verificó la documentación y elevó la propuesta definitiva.

El Redmo gestiona la base de datos de donantes voluntarios en España, busca perfiles compatibles para pacientes que necesitan un trasplante y coordina el transporte de la médula ósea, la sangre periférica o la de cordón umbilical desde el lugar de obtención hasta el centro trasplantador. El registro está conectado con la red internacional, lo que permite acceder a donantes y unidades de sangre de cordón disponibles en todo el mundo.

La incorporación a esta red se suma al desarrollo de las terapias celulares y los trasplantes hematopoyéticos en el HUCA. El hospital dispone de todos los tratamientos CAR-T comerciales financiados por el Sistema Nacional de Salud y trabaja en el desarrollo de sus propios CAR-T académicos.