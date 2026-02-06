El HUCA estrena tapices rodantes e intercambiador de autobuses con una inversión de casi 4 millones de euros

El presidente del Principado, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, en la inauguración de los tapices rodantes y el intercambiador del HUCA. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha inaugurado este viernes el intercambiador de autobuses y los tapices rodantes en el entorno del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), infraestructuras que facilitarán el acceso al edificio de Consultas Externas y favorecerán la movilidad en transporte público.

La inversión de esta actuación ha ascendido a 3.981.788 euros, procedentes de fondos europeos Next Generation. Las dos obras son, para el presidente, "un paso más" para "afianzar el HUCA como centro neurálgico para la salud y la movilidad sostenible".

Cada día pasan una media de 30.000 personas por el HUCA, lo que lo convierte, según el Ejecutivo, en "uno de los principales centros de movilidad" en Asturias. Los nuevos equipamientos que se han puesto en marcha permiten alejar del recinto sanitario unos 150.000 autobuses al año.

Barbón ha destacado que las dos infraestructuras son "una muestra" de la voluntad del Ejecutivo de ofrecer servicios públicos "que hagan la vida más fácil a la ciudadanía". El presidente ha indicado que además reflejan el "firme compromiso" del Principado con Oviedo, evidenciado en los 11,3 millones de euros en actuaciones de movilidad en la capital asturiana.

Por su parte, el concejal de Planeamiento Urbanístico de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha destacado la importancia de la actuación por el número de viajeros que transitan por esta zona a diario. Así, ha explicado que las líneas de transporte urbano que pasan por el HUCA mueven al año a 750.000 viajeros. "La solución final es mucho mejor que las propuestas anteriores", ha asegurado.

TAPICES RODANTES

Los pasillos rodantes, a los que se han destinado 2.585.229 euros, comunican el intercambiador de transporte público con la entrada al edificio de Consultas Externas del HUCA y salvan la pendiente existente, facilitando el desplazamiento peatonal. Cuentan con capacidad para trasladar a 6.000 personas cada hora y se desplazan a una velocidad de 0,5 metros por segundo.

Estas infraestructuras están construidas en dos tramos de 35 metros de largo cada uno y formados por cuatro tapices rodantes, dos de subida y dos de bajada. Además, están cubiertos con una estructura formada por pórticos de acero, con cerramientos laterales transparentes y dotada con placas fotovoltaicas.

INTERCAMBIADOR

El intercambiador de transporte público, que entrará en servicio este sábado, ha supuesto una inversión de 1.396.559 euros para habilitar un espacio de espera "más confortable". Cuenta con una superficie de 300 metros cuadrados y está equipado con mobiliario y servicios como la recarga eléctrica o aparcamientos para bicicletas a los que se sumarán otros nuevos como el aseo autolimpiable, comprometido por el Ayuntamiento de Oviedo.

La infraestructura dispone de dos dársenas de embarque, una para los servicios interurbanos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), y otra para los municipales de la empresa TUA. En total, en una jornada laborable, se detendrán en esta ubicación 436 autobuses, ya que los servicios especiales destinados al personal del HUCA mantendrán su parada actual junto a la capilla de La Cadellada.

Cerca de 7.000 personas llegan o salen cada día del HUCA en transporte público, entre las rutas interurbanas del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) y los servicios municipales de la empresa TUA. En total, 465 autobuses pasan a diario por el complejo sanitario.