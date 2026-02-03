El HUCA formará a un residente al año en la nueva unidad docente de Radiofarmacia

Archivo - Unidad docente de Radiofarmacia del HUCA. - CHUS CAREAGA - Archivo

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) podrá formar a un residente al año en la nueva unidad docente de Radiofarmacia a partir de la convocatoria de formación especializada prevista para el curso de 2027.

El Ministerio de Sanidad ha resuelto recientemente la creación de esta unidad docente en el centro sanitario, que abre una nueva posibilidad para un hospital en el que se forman cada año cerca de 90 profesionales de 40 especialidades.

La formación especializada en el HUCA se ha incrementado notablemente en los últimos años, al pasar de las 77 plazas ofertadas en 2019 hasta las 89 actuales.