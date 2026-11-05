El HUCA impulsa un modelo personalizado para cada paciente para tratar las enfermedades de la aorta

Presentación del V Complex Aorta Symposium en Oviedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha comenzado a aplicar un abordaje integral de las enfermedades de la aorta, un modelo que permite analizar la situación de cada persona y consensuar entre los servicios de Cirugía Vascular y Cirugía Cardíaca la estrategia terapéutica más adecuada en cada caso.

Ambos servicios trabajan de forma coordinada tanto en la valoración de los pacientes como en las intervenciones cuando la complejidad de la patología así lo requiere, según ha informado el Principado en nota de prensa. Este sistema responde al nuevo paradigma internacional, que considera la aorta como un único órgano y promueve una atención integral de sus enfermedades, frente al enfoque tradicional que abordaba cada tramo de la arteria de manera independiente y desde distintas especialidades.

El jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca del HUCA, Jacobo Silva, ha explicado que las guías de las sociedades europea y americana de cirugía cardiotorácica definen la aorta como un órgano. La creciente complejidad de los tratamientos, ha agregado, hace necesario que distintos especialistas evalúen en común cada caso antes de decidir la opción terapéutica más beneficiosa. Esta puede consistir en cirugía abierta, en procedimientos endovasculares realizados a través de los vasos sanguíneos o en estrategias híbridas que combinan ambas técnicas.

El jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Manuel Alonso, ha apuntado que el HUCA "está capacitado para tratar cualquier tipo de patología de la aorta, desde la cirugía abierta más compleja hasta procedimientos endovasculares altamente especializados para el tratamiento del arco aórtico".

Las recomendaciones internacionales abogan por la participación coordinada de profesionales de cirugía cardiovascular y cirugía vascular, cardiología, radiología, anestesiología, medicina intensiva, genética y enfermería especializada. Además, establecen que los casos de mayor complejidad han de concentrarse en centros de referencia, con experiencia y capacidad para ofrecer una atención integral.

Este enfoque ya forma parte de la práctica asistencial del HUCA. Los servicios de Cirugía Cardiaca y Cirugía Vascular analizan conjuntamente los casos, acuerdan la estrategia terapéutica y participan de forma coordinada en las intervenciones cuando resulta necesario. Las decisiones clínicas, por tanto, se basan en una visión global de la enfermedad y en las necesidades específicas de cada persona, y no únicamente en el segmento de la aorta afectado.

COMPLEX AORTA SYMPOSIUM

El HUCA presentará este modelo en el Complex Aorta Symposium, un encuentro que reunirá en Oviedo/Uviéu a profesionales de distintas especialidades procedentes de doce países y vinculados a cerca de medio centenar de hospitales, universidades, institutos de investigación y empresas tecnológicas.

La filosofía del congreso coincide con las recomendaciones internacionales más recientes: estudiar la aorta de forma global y adoptar las decisiones terapéuticas mediante la colaboración de equipos multidisciplinares en centros especializados de referencia, con el objetivo de garantizar la máxima seguridad y eficacia para los pacientes.

El programa abordará, entre otros asuntos, los últimos avances en técnicas de imagen y protección radiológica, la aplicación de la inteligencia artificial a la planificación de los procedimientos, la cirugía robótica, la seguridad anestésica y el desarrollo de nuevos dispositivos. El encuentro ofrecerá una actualización integral sobre el manejo de la aorta compleja y servirá para compartir experiencias y conocimientos entre algunos de los principales especialistas internacionales.