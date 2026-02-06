El HUCA organiza una jornada para conmemorar el 20 aniversario del área del corazón

Jornada por los 20 años del área del corazón en el HUCA. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha organizado una jornada científica para conmemorar el 20 aniversario del Área del Corazón,. Bajo el título 'Una larga historia común y un ilusionante futuro a compartir', la jornada servirá para poner en valor "un modelo asistencial que sitúa al Principado entre las comunidades líderes del país en atención cardiovascular".

Según ha indicado el Principado en nota de prensa, el Área del Corazón se ha consolidado como "un servicio de alta especialización que integra asistencia, tecnología, investigación y formación al más alto nivel".

El desarrollo del Área del Corazón se apoya en tres pilares. En primer lugar, el avance científico, que ha permitido progresos decisivos en los campos de la insuficiencia cardíaca, las enfermedades hereditarias, las terapias hipolipemiantes -que buscan reducir el colesterol y otras grasas en sangre-, la genética cardiovascular, la diabetes o la obesidad.

En segundo lugar, la revolución tecnológica, con la incorporación de técnicas como los implantes de válvulas cardíacas por vía percutánea (TAVI), el intervencionismo estructural mitral y tricuspídeo, el corazón mecánico, la ecocardiografía 3D, el TAC cardiaco y la resonancia de alta resolución, que permiten planificar y tratar patologías complejas de forma cada vez menos invasiva.

El tercer pilar es la organización asistencial. La coordinación entre el 112, atención primaria, urgencias hospitalarias y cardiología intervencionista del HUCA y Cabueñes ha permitido extender a toda Asturias el programa de atención precoz al infarto de miocardio. En el último año se han atendido más de 700 pacientes.

Actualmente, el Área del Corazón está integrada por más de 330 profesionales, entre ellos 60 médicos, 25 residentes MIR, 150 enfermeras, 80 auxiliares, además de celadores y personal administrativo.