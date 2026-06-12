Huelga en Ceasa: los trabajadores convocan cinco días de paro contra los despidos tras el ERE

Archivo - Movilización contra el ERE de ENCE. - JUAN VEGA/EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS

Los trabajadores de la empresa Ceasa han convocado cinco días de huelga en sus instalaciones para denunciar la ejecución de tres despidos forzosos y la existencia de múltiples "incumplimientos y problemas pendientes" por parte de la dirección tras la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) - firmado el pasado mes de febrero.

Según ha informado la representación de la plantilla, el paro de la actividad industrial ha quedado fijado desde las 6.00 horas del próximo martes 16 de junio hasta las 6.00 horas del domingo 21 de junio. El conflicto laboral se ha desencadenado tras notificarse las tres salidas forzosas solo unos días después de completarse el proceso de bajas voluntarias del ERE, cuya vigencia se extiende hasta diciembre de 2027.

Los representantes de los trabajadores han manifestado que estas medidas "chocan frontalmente" con el espíritu del acuerdo, el cual fue aceptado por la plantilla con el objetivo prioritario de "evitar medidas traumáticas". Asimismo, han advertido de que las causas económicas y organizativas presentadas por la empresa para justificar los despidos son las mismas que sustentaron el expediente regulador.

A la situación derivada de las rescisiones de contratos se ha sumado una lista de reclamaciones entre las que destacan el incumplimiento del pacto de producción mínima, la vulneración reiterada del convenio colectivo en materia de coberturas y organización, y la falta de refuerzos para la producción segura de pasta 'Fluff'.

Del mismo modo, la plantilla ha reprochado a la dirección la aplicación de modificaciones organizativas sin negociación previa, la paralización de las inversiones de mantenimiento industrial y las deficiencias acumuladas en la limpieza e higiene de la fábrica a causa de los recortes presupuestarios en las compañías auxiliares. Por todo ello, han exigido la readmisión inmediata de los despedidos y el cumplimiento íntegro de las condiciones pactadas.