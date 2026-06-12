Ence defiende su plan de eficiencia tras la convocatoria de huelga y vincula los ajustes al ERE vigente

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OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ence ha defendido este viernes la ejecución de su Plan de Eficiencia y Competitividad en el negocio de Celulosa, tras la convocatoria de cinco días de huelga por parte del comité de empresa de CEASA, y ha enmarcado los ajustes de plantilla en el procedimiento de despido colectivo acordado meses atrás, con vigencia hasta 2027.

En un comunicado, la compañía ha explicado que este plan, previsto para el periodo 2026-2027, se apoya en dos pilares: la adopción de soluciones de inteligencia artificial junto con la reingeniería y automatización de procesos, y la racionalización de sus procesos operativos.

Según Ence, la ejecución de los proyectos incluidos en este programa implicará "una reducción ordenada de su estructura de personal", que se llevará a cabo dentro del marco del expediente de regulación de empleo (ERE) pactado previamente.

Estas declaraciones se producen después de que los trabajadores de CEASA convocasen paros entre el 16 y el 21 de junio para denunciar tres despidos forzosos y diversos "incumplimientos" del acuerdo alcanzado en febrero. La representación de la plantilla sostiene que estas salidas "chocan frontalmente" con el objetivo del ERE de evitar medidas traumáticas.

Además, los trabajadores han advertido de problemas relacionados con el pacto de producción mínima, la organización del trabajo y la falta de refuerzos para garantizar la producción segura, así como de recortes en mantenimiento, limpieza e higiene en la fábrica.

Por su parte, la empresa ha reiterado que la aplicación del plan responde a criterios de eficiencia y competitividad y se desarrollará conforme a los mecanismos ya acordados con la representación laboral.