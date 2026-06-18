La huelga en las Escuelas infantiles alcanza un seguimiento del 24,8% hasta las 12.00 horas, según Educación

Archivo - Escuela infantil de Gijón. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga en la red de escuelinas y escolías del Principado de Asturias se sitúa en el 24,8% a las 12.00 horas, según los datos facilitados por la Consejería de Educación. En total, 72 trabajadoras secundan el paro en los 69 centros que ya forman parte de la nueva red educativa autonómica.

Desde la Consejería han precisado que el porcentaje de seguimiento se calcula sin contabilizar al personal con permisos u otras ausencias justificadas, mientras que las trabajadoras que cumplen con los servicios mínimos son consideradas como personal en activo.

Los datos han sido remitidos directamente por las direcciones de los centros a la Administración autonómica.