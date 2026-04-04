La huelga de la estiba en el Puerto de Avilés alcanza 39 días con importantes pérdidas económicas

Archivo - Protestas de estibadores en el Puerto de Avilés. - CONSEJO INTERNACIONAL DE ESTIBADORES - Archivo

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La huelga de la estiba en el Puerto de Avilés cumple este sábado 39 jornadas, desde su inicio el 16 de febrero, y continúa afectando al normal desarrollo de las operaciones portuarias, según la Autoridad Portuaria de Avilés (APA).

En un comunicado enviado a la prensa, la Autoridad Portuaria ha informado de que el conflicto ha provocado retrasos en el embarque y desembarque de mercancías y ha obligado a desviar 11 buques al Puerto de Gijón, con 74.724 toneladas en sus bodegas, principalmente lingotes de zinc, chapas de acero, brea, bauxita, magnesita y carbón.

El impacto económico directo de los paros asciende a 184.000 euros en pérdidas para la APA, a los que se suman 90.000 euros adicionales para las empresas de remolque, amarre y practicaje.

Además, la huelga genera efectos indirectos sobre las compañías que dependen del puerto, incluyendo retrasos en la entrega de pedidos, demoras en la recepción de materias primas y alteraciones en la planificación industrial y logística. Según el jefe del Área de Operaciones de la APA, Manuel Echeverría, calculan "unas pérdidas de más de un millón de euros".