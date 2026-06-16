Huelga médica en Asturias: Saavedra apela al diálogo y defiende un nuevo modelo de organización asistencial

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra (izda), participa en la II Feria de Salud de Laviada ¡LAViaDA en movimiento!, en la pista polideportiva de Laviada, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha cifrado la incidencia de la huelga médica de este día en un 5,24 por ciento y ha apelado al diálogo.

Saavedra, sobre la huelga autonómica convocada, ha insistido en que es preciso dialogar y escuchar y ha incidido, tal como ha trasladado a los convocantes, que hay un relevo generacional y unos profesionales más jóvenes que tienen otro planteamiento en cuanto a la flexibilidad y en cuanto a la conciliación.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la II Feria de Salud de Laviada ¡LAViaDA en movimiento!, en la pista polideportiva de Laviada, en Gijón.

"Nosotros tenemos que pensar en una nueva organización o un nuevo modelo de organización asistencial que permita responder a eso", ha remarcado.

A este respecto, ha señalado que al ser una organización tan grande y que, además, en todo momento se tiene que garantizar la atención sanitaria, deben hacerlo con los sindicatos con representatividad, pero al mismo tiempo también "con una planificación en tiempo, en plazos y en presupuesto", ha advertido la consejera.

Ha apuntado, por otra parte, que ya les trasladó esta cuestión este pasado lunes en la mesa de diálogo, ya que no tienen representatividad sindical.

En cuanto a la huelga, ha destacado que, con un 5,25 por ciento este martes y un 4,93 por ciento este pasado lunes, está siendo la semana "con una menor incidencia", ha indicado, a lo que ha atribuido el dato al estar en el mes de junio, pero también a la nueva medida que se ha tomado desde el punto de vista médico, que es la suspensión por parte de algunos servicios de los planes especiales de demora de tarde.

En cualquier caso, ha reconocido que hay una situación "compleja" en cuanto a que está relacionado con un problema de nivel nacional, como es el estatuto marco y el inicio del trámite de ese estatuto marco por el Ministerio, pero ha recalcado que a la afectación directa es a los ciudadanos del territorio y, por lo tanto, a las comunidades autónomas.

"Estamos en una complejidad muy alta en relación a todo lo que son estas mesas o diálogos que estamos estableciendo", ha reiterado Saavedra.

HOSPITAL DE CABUEÑES

Preguntada por las obras de ampliación del hospital de Cabueñes, ha confirmado que se mantienen los plazos marcados, con lo que cuenta que el proyecto de ejecución pueda estar listo a mediados de julio.

Según la consejera la idea es la supervisión y la licitación "en el menor tiempo posible" y comenzar las obras en esta misma Legislatura.

Respecto a los litigios pendientes por la cancelación del anterior contrato, ha destacado que se han resuelto tres de las demandas a favor de la actuación de la Administración.

En este sentido, ha remarcado que esto les da "cierta satisfacción", ya que viene a dar la razón al Consejo Consultivo y a la labor hecha por los técnicos y por los juristas de la Consejería de Salud y la Administración.

Dicho esto, ha preferido ser prudente y actuar con "mucha cautela", ya que falta todavía el último litigio, que es el de la resolución del contrato. Ha recordado que ha habido una resolución a nivel judicial y están a la espera de ver qué ocurre.