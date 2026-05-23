Huelga textil hoy sábado: paros en las grandes cadenas y protesta en el centro de Oviedo

Archivo - Calle Uría, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha convocado para el día de hoy una jornada de huelga en las grandes cadenas del comercio textil y del calzado en toda España, que en el caso de Asturias, irá acompañada de una manifestación en Oviedo en protesta por el preacuerdo del primer convenio estatal del sector, que el sindicato rechaza al considerar que supone una pérdida de derechos laborales.

La manifestación saldrá a las 12.00 horas de la calle Uría, frente a Zara, y recorrerá el centro de la ciudad hasta finalizar en la calle Campoamor.

La organización sindical extiende el llamamiento en Asturias a las plantillas de empresas integradas en la patronal ARTE, que agrupa a firmas como Inditex, Mango, Primark, H&M, Tendam-Cortefiel, JD o Sprinter, entre otras.

El conflicto surge tras la firma del preacuerdo del primer convenio estatal del sector, suscrito por la patronal ARTE junto a CCOO y FETICO, que UGT critica al entender que implica un retroceso respecto al convenio de comercio vigente en Asturias.

En este sentido, el sindicato sostiene que el nuevo marco estatal supondrá una "pérdida flagrante" de derechos y ha calificado la situación como un "hachazo" a las condiciones laborales del sector.