La huelga en transporte urbano de Oviedo se mantiene, tras horas de negociación

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Transportes Unidos de Asturias (TUA) mantiene la convocatoria de seis jornadas de huelga en el servicio de transporte urbano de Oviedo para los días 18, 19 y 20 de septiembre, coincidiendo con las fiestas de San Mateo, y 8, 9 y 10 de octubre.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes sindicales, que han explicado que ha sido posible alcanzar un acuerdo con la dirección, después de horas de reunión a lo largo de todo el día en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos.

Entre la principales reclamaciones de los trabajadores está la falta de baños en las cabeceras de línea. También rechazan la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia, conocidas como "drivecam", argumentando que los autobuses ya cuentan con sistemas suficientes de seguridad, con entre dos y cuatro cámaras según el tipo de vehículo.

Además, reclaman que se reconozca un 'plus de conducción' para los mecánicos que realizan el traslado de vehículos averiados o la gestión de inspecciones técnicas, labores que consideran no están debidamente remuneradas. De no retomarse los contactos, la huelga comenzará este jueves.