Huerga (FSA) replica a Moriyón que la declaración de zonas tensionadas es "un instrumento que no podemos dejar de lado"

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Luis Ramón Fernández Huerga, visita la Fidma, en Gijón, junto a otros representantes socialistas. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Luis Ramón Fernández Huerga, ha respondido este lunes a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que la declaración en Asturias de zonas tensionadas, incluido en el municipio gijonés, "es un instrumento que no podemos dejar de lado".

Así lo ha indicado Huerga, en declaraciones a los medios de comunicación durante la visita institucional de la FSA-PSOE a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', con respecto a la advertencia hecha por Moriyón, sobre estudiar todas las medidas posibles para evitar la declaración de estas Zonas Tensionadas en Gijón.

Frente a la postura de la regidora gijonesa, Huerga ha señalado que, para un gobierno progresista, lo que está ocurriendo en la vivienda debe ser una "prioridad", como así lo es para el Ejecutivo asturiano.

Ha señalado, unido a ello, que ya se han implantado medidas como el incremento del parque público de viviendas, si bien ha matizado que requiere de un tiempo.

A esto ha sumado que se han hecho programas para fomentar el alquiler, como el 'Alquilámoste', mientras que hay otros medios y otros instrumentos como son la declaración de zonas tensionadas que, según él, son conscientes de "no le gusta ni a la derecha ni a los intereses económicos".

Pese a ello, ha remarcado que la vivienda es un bien que no puede estar solo al albur del mercado, por lo que, cuando una comunidad autónoma con un gobierno progresista tiene un medio que lo que hace es limitar el crecimiento de los alquileres, "es evidente que lo vamos a aprovechar", ha dejado claro. Eso sí, ha agregado que lo harán "siempre con el diálogo con los ayuntamientos".

Sobre la Fidma, ha resaltado que sigue siendo "un buen termómetro" y una representación de lo que es la actividad económica de Asturias. Al tiempo, ha incidido en que esta Feria representa "la buena marcha" de Asturias, una región que, según él, ha conseguido en los últimos años dar la vuelta a ciclos negativos.

Entre otras cosas, ha señalado del Principado que tiene cifras históricas de personas afiliadas a la Seguridad Social y trabajando, más de 400.000, y de igual modo de reducción de paro, con menos de 50.000 personas.

A esto ha sumado la mejora de las comunicaciones y los avances en investigación e innovación, que están ocupando una parte fundamental del futuro de Asturias, a su parecer.

"Al final, Asturias lo que representa en el conjunto de España es un territorio donde se puede seguir hablando, donde los partidos políticos pueden seguir hablando y dialogando de una forma razonable, y donde hemos demostrado que no hace falta los recortes en servicios públicos para que una economía sea boyante en una comunidad autónoma", ha reivindicado.

Especialmente ha hecho referencia a la vía fiscal asturiana, que lo que busca es centralizar una serie de deducciones huyendo de las rebajas masivas de impuestos que "solo benefician a las clases altas", según Huerga, a lo que ha apuntado que así se ve en otras comunidades, como Andalucía, Valencia o Madrid, donde está gobernando el Partido Popular.

Para él, eso tiene una repercusión evidente en los servicios públicos y en los medios y la suficiencia económica que tiene una comunidad para poder resolverlos.

Ha puesto en valor, relacionado con ello, que en Asturias se ha abierto un vuelco a través de deducciones dirigidas a las clases medias y trabajadoras y lo que se busca, a través de ese anuncio que hizo el presidente regional, Adrián Barbón, es ampliar el número de personas que pueden acogerse a esas deducciones.

"Creo que es plenamente compatible con un gobierno progresista el que haya personas que tienen deducciones por sus condiciones familiares, por sus condiciones de ingresos salariales o más allá por cuestiones a las que se han llevado como el reto demográfico y las zonas más desplazadas", ha defendido.