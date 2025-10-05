Huerga (PSOE) califica a Queipo (PP) de "pelele oficial de Génova en Asturias" y le reprocha su "charlatanería"

"Si de sobres hablamos, los únicos que conoce bien el Partido Popular son los de Luis Bárcenas"

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Luis Ramón Fernández Huerga, ha contestado a las declaraciones del presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, calificándolo de "pelele oficial de Génova en Asturias" y reprochándole su "charlatanería".

Huerga y Queipo mantienen desde este viernes un cruce de acusaciones por el papel del PP en la prórroga, ahora declarada ilegal, del peaje del Huerna y la aparición de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que localizó pagos en efectivo a José Luis Ábalos que "no cuadran" con lo aportado por el PSOE.

En una nota de prensa después de que Queipo le instase a aclarar si los sobres con dinero son "práctica habitual" en la sede de los socialistas asturianos, Huerga ha asegurado esta tarde que "lo que hace el señor Queipo no es política, es charlatanería con cargo público".

Huerga ha querido explicar al líder 'popular' asturiano que, si algo es una práctica habitual en la Federación Socialista Asturiana es "el trabajo, la seriedad y la transparencia". "Lo que no es, ni ha sido jamás, una práctica habitual en la FSA es aquello que el señor Queipo insinúa con la ligereza que da ser vicario del señor Tellado", ha aseverado.

Fernández Huerga ha asegurado entender que, "ante la falta de propuestas para esta tierra, el señor Queipo busque refugio en el fango mediático" y ha querido advertirle que con esa actitud "ni va a distraer a los asturianos con cortinas de humo, ni va a convertir su falta de rigor en un espectáculo de difamaciones".

"Si de sobres hablamos", ha continuado el secretario de organización de la FSA-PSOE, "los únicos que conoce bien el Partido Popular son los de Luis Bárcenas. Aquellos que salían de la caja B del Partido Popular, con nombres y apellidos, sentencias judiciales y condenas firmes. El señor Queipo haría bien en no confundir los informativos con los sumarios".

Ha asegurado, además, que los socialistas asturianos no van a consentir que se manche su nombre "para tapar el vacío político del PP". "Porque cuando no hay proyecto, se recurre al barro, y el señor Queipo, por lo visto, ha decidido instalarse a vivir en él", ha sentenciado. Finalmente, Huerga ha emplazado a Queipo a "respetar Asturias, a dejar de hacer de portavoz de Génova y a que empiece, de una vez, a comportarse como un dirigente asturiano, si es que se cree capaz".