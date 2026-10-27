Huerga (PSOE) responde al PP por sus críticas a Barbón: "Aznar prorrogó el peaje del Huerna hasta 2050"

Archivo - El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana, Luis Ramón Fernández Huerga - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Luis Ramón Fernández Huerga, ha reprochado este martes al PP que cuestione las reivindicaciones del presidente del Principado, Adrián Barbón, sobre el peaje del Huerna cuando fue el Gobierno de José María Aznar el que prorrogó la concesión de la autopista AP-66 hasta 2050.

Fernández Huerga ha respondido así a las críticas de los populares al presidente del Principado, Adrián Barbón, por sus reivindicaciones sobre la autopista AP-66. "El PP debe dar explicaciones a los asturianos y asturianas sobre su responsabilidad en la continuidad del peaje del Huerna, antes de cuestionar las reivindicaciones del presidente del Principado", ha señalado en una nota de prensa.

El dirigente socialista ha recordado que la Comisión Europea cuestionó la legalidad de la ampliación de la concesión al considerar que suponía una modificación sustancial del contrato que debería haberse sometido a un nuevo procedimiento de adjudicación. El PSOE defiende la eliminación completa del peaje, aunque reivindica las bonificaciones implantadas durante los gobiernos socialistas, que incluyen descuentos para vehículos pesados y usuarios habituales de vehículos ligeros.

En relación con otras infraestructuras pendientes, Fernández Huerga ha señalado que el Gobierno asturiano trabaja en una solución técnica para el vial de Jove, en Gijón, cuyo proyecto se encuentra en tramitación ambiental, según ha indicado. También ha aludido al desarrollo de la Autovía del Suroccidente y a los trabajos previstos para el tramo entre La Espina y Tineo, cuyo proyecto de ejecución el Principado se ha comprometido a licitar en 2027.