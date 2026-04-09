Hugo Morán, nuevo presidente de la AEMET

Archivo - El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, - EUSEBIO GARCÍA/EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO/MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, asumirá la presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tras la aprobación del nuevo estatuto de la agencia, según ha publicado este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE). De forma paralela, el BOE también ha publicado el cese "a petición propia" de María José Rallo, que ejercía como presidenta de AEMET desde finales de 2023.

En concreto, el nuevo Estatuto establece la separación entre las funciones de gobierno y las ejecutivas en AEMET "en línea con el modelo organizativo previsto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público". De esta manera, la presidencia de la agencia estatal se configura como órgano de gobierno y corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en este caso, Hugo Morán.

Por su parte, la dirección de la agencia se establece como órgano ejecutivo, cuya persona titular será designada por el Consejo Rector a propuesta de la Presidencia. El cese de Rallo ha sido propuesto por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y se deliberó sobre él en el Consejo de Ministros de esta semana.

En el texto del BOE se le agradecen los servicios prestados. En una carta enviada a los trabajadores a la que ha tenido acceso Europa Press, Rallo señala que ha sido "un honor" ejercer como presidenta, trabajo que ha sacado adelante "con la mejor intención y con el compromiso sincero de contribuir al fortalecimiento y la mejora" de la agencia estatal.

Entre otros avances relevantes, destaca la aprobación del nuevo Estatuto, la elaboración del nuevo Plan Estratégico y "un incremento sin precedentes de la Oferta de Empleo Público", así como "un incremento importante de la partida de productividad que se empezará a percibir previsiblemente en el segundo semestre de 2026".

A su vez, también habla de la "estabilización" de la situación de los observadores aeronáuticos "mediante el refuerzo de personal interino y la creación de una bolsa de interinos permanentemente abierta", y el "impulso significativo" a las inversiones en modernización de infraestructuras meteorológicas y tecnológicas.

"Soy consciente de que quedan importantes retos por delante que exigirán seguir trabajando con rigor y vocación de servicio público. Quiero agradecer a todos los miembros del Consejo Rector todo apoyo durante este periodo. Ha sido una etapa intensa y exigente, de la que me llevo un valioso aprendizaje. A partir de ahora me reincorporo a mi puesto de funcionaria", ha explicado Rallo.

LA DANA Y LAS MANIFESTACIONES DE LOS SINDICATOS

La etapa de Rallo al frente de AEMET ha estado marcada por la dana de 2024 en Valencia. La oposición al Gobierno y la administración autonómica han responsabilizado a la agencia estatal y a la Confederación Hidrográfica del Júcar por, a su juicio, no suministrar suficiente información sobre el episodio de lluvias que causó la riada.

El trabajo de la agencia estatal durante los días previos y el propio 29 de octubre de 2024 ha sido objeto de discusiones tanto en la comisión de la dana en Les Corts, como en la del Senado y en el juzgado de Catarroja (Valencia), donde se investiga la gestión de la tragedia. Por su parte, Transición Ecológica considera "inaceptable" e "irresponsable" que se siga atribuyendo responsabilidad de lo sucedido a ambas organizaciones.

En este sentido, subraya que la jueza de Catarroja establece en sus autos "de forma reiterada, clara y contundente" que la actuación de los organismos del Estado fue "correcta y ajustada" a sus competencias.

Por otro lado, Rallo también ha estado al frente de AEMET durante la etapa en la que los sindicatos con representación en la agencia --FSCO-CCOO, UGT y CSIF-- se han manifestado para reclamar mejoras laborales y más plazas y opornerse a medidas como los recortes al teletrabajo y acumulación de turnos y la limitación del trabajo a distancia anunciados por la dirección.

Los sindicatos pusieron sobre la mesa una huelga de cara a Semana Santa, que desconvocaron después de llegar a un acuerdo con AEMET y el Ministero. Por esta parte, Rallo menciona en su carta que considera "especialmente relevante" ese acuerdo, "que supone un avance sin precedentes en la mejora de las condiciones profesionales" en la agencia.

En una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, CSIF le ha agradecido "explícitamente" su papel en la negociación "a pesar de las profundas diferencias" que mantuvieron con ella. Para la organización sindical, este acuerdo es su "hoja de ruta". "Esperamos que el nuevo equipo que asuma la dirección recoja el testigo y cumpla, punto por punto, con todo lo pactado", ha destacado.

MEJORAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS

Transición Ecológica ha explicado que el nuevo Estatuto adapta el marco normativo de la agencia a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, "actualizando sus referencias jurídicas, sus instrumentos de planificación y su funcionamiento interno".

"Esta adecuación permite alinear AEMET con el régimen jurídico vigente del sector público institucional, al tiempo que introduce mejoras técnicas y organizativas para optimizar su actividad como proveedor de servicios meteorológicos", ha destacado.

Tal y como ha explicado, la nueva estructura de la agencia --en la que la presidencia corresponderá al titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en este caso Hugo Morán y la dirección de la agencia se establece como órgano ejecutivo-- "refuerza la gobernanza de la agencia y reorganiza su funcionamiento interno".

En este sentido, destaca que la dirección de AEMET contará con varias direcciones funcionales, entre ellas la de Tecnología e Infraestructuras y la de Producción Meteorológica y Ciencia Aplicada, "que permitirá potenciar tanto las capacidades tecnológicas como el desarrollo científico de la agencia". Asimismo, indica que se crea una nueva Dirección de Estrategia y Relaciones con Usuarios, "orientada a mejorar la interacción con la ciudadanía y los distintos sectores usuarios de la información meteorológica".

Al margen de estas disposiciones, el nuevo Estuto también revisa el funcionamiento de los órganos colegiados, como el Consejo Rector y la Comisión de Control, y contempla la posibilidad de establecer una Comisión Permanente. Además, elimina referencias que según el Ministerio "resultaban innecesarias en el marco actual", como la condición de Autoridad Meteorológica Aeronáutica, ya recogida en la normativa sectorial correspondiente.

Por último, indica que el texto suprime determinadas estructuras organizativas previas y se racionaliza la distribución de competencias, "favoreciendo una mayor eficiencia en la gestión y una mejor adaptación a las necesidades actuales".

Con respecto al cese de Rallo, el Departamento de Aagesen destaca que la propia Rallo ya lo había solicitado "tiempo atrás" y "por motivos personales". Además, le reconoce que haya permanecido en el cargo hasta la aprobación del Estatuto, "facilitando así una transición ordenada antes de reincorporarse a su plaza como funcionaria de la Administración".

Sobre el mismo asunto, fuentes de AEMET indican a Europa Press que el cese ha estado motivado "por una situación personal de agotamiento". "En su mandato de más de dos años ha dedicado toda su energía a promover las reformas necesarias para adaptar la agencia a los retos actuales y de futuro. A ello se ha sumado la concatenación casi ininterrumpida de episodios de tiempo adverso en los dos últimos años (lluvias torrenciales, olas de calor, incendios) que han generado un trabajo añadido de gestión extraordinario", señalan.