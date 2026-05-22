Humanización de la avenida Príncipe de Asturias, en Gijón: El Principado pide al Ministerio gestionar el proyecto

Proyecto de humanización de la avenida del Principado de Asturias, en Gijón, planteado por el Gobierno asturiano. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la cesión del proyecto de mejora integral de la avenida Príncipe de Asturias (N-641), en Gijón, para asumir su ejecución.

También ha pedido los permisos necesarios para afrontar una actuación que permita mejorar los accesos al puerto de El Musel y reducir el impacto del tráfico pesado sobre los barrios del Oeste de la ciudad, según una nota de prensa del Principado.

A tal fin, la Consejería de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias ha remitido la petición formal al Ministerio, a través de la Dirección General de Carreteras.

Asimismo, ha comunicado su disposición a formalizar los instrumentos de colaboración y los acuerdos administrativos precisos para hacer efectiva la cesión del proyecto y asumir su ejecución directa, siempre en el marco de la coordinación institucional y con la supervisión técnica que corresponda por parte de Transportes y de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias.

El Ejecutivo autonómico considera que esta vía permitiría reducir plazos en una actuación largamente demandada, con potencial para mejorar la movilidad cotidiana, reforzar la conexión entre barrios y favorecer la integración entre el entorno urbano y el acceso portuario.

La intervención se integra en la Propuesta Integral para la mejora de los accesos al puerto de El Musel y la reducción del tráfico pesado en áreas urbanas de Gijón y Carreño.

A este respecto, el Gobierno asturiano ha destacado que quieren así impulsar una estrategia coordinada que combina actuaciones viarias, ferroviarias y urbanas para reforzar la competitividad logística del puerto y hacer compatible la actividad económica con la calidad urbana.

SOLUCIONES ADAPTADAS A CADA TRAMO

Al tiempo, han explicado que el proyecto para la humanización de esta avenida ha sido redactado por Ineco por encargo del Ministerio de Transportes, dentro de la propuesta de trazado y construcción del bulevar urbano de acceso al puerto de El Musel y acondicionamiento de la carretera N-641, y cuenta con una definición técnica avanzada que permite abordar su ejecución.

La actuación se desarrolla sobre unos 2,5 kilómetros del corredor de acceso al puerto y plantea la mejora integral del espacio viario, sin poner en riesgo la funcionalidad estratégica de esta infraestructura para el tráfico asociado a la actividad portuaria.

El documento incorpora soluciones adaptadas a las características de cada tramo del corredor. Así, en las áreas más vinculadas a los accesos portuarios y el tráfico industrial se prioriza la ordenación de los movimientos y el mantenimiento de la capacidad viaria necesaria para garantizar el funcionamiento del puerto y la actividad económica.

Por su parte, en los tramos urbanos consolidados se refuerzan las condiciones de accesibilidad, la continuidad peatonal y la integración con los barrios, para facilitar la relación entre ambos lados de la avenida.

Entre las actuaciones previstas, han destacado la mejora de intersecciones y recorridos urbanos, la incorporación de itinerarios peatonales accesibles y continuos, recorridos ciclistas segregados y actuaciones de integración paisajística y ambiental, así como la renovación del entorno urbano con nuevas alineaciones de arbolado y tratamiento del espacio público.

Estas medidas contribuyen a reforzar la seguridad vial y la conexión entre barrios, además de reducir el efecto barrera que históricamente genera esta infraestructura.

La actuación plantea la mejora de las condiciones urbanas en los ámbitos más consolidados del Oeste de Gijón y busca compatibilizar la actividad logística y portuaria con una evolución progresiva del entorno de quienes viven y se desplazan por esta parte de la ciudad.

Este proyecto se complementará con otras actuaciones incluidas en la propuesta integral del Principado, entre ellas, la duplicación de la GJ-10, mejoras en los accesos viarios al puerto, nuevas conexiones con la red de alta capacidad, actuaciones sobre el acceso por Aboño y el impulso del transporte ferroviario y multimodal, con el objetivo de reducir progresivamente el paso de tráfico pesado por áreas urbanas y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente y sostenible.