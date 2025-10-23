Hunosa aclara que el contrato de mantenimiento de La Pereda se ajustará a las necesidades de la planta, sin actividad

Archivo - Central de La Pereda - CONCEYU CONTRA LA INCINERACIÓN - Archivo

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hunosa ha precisado este jueves, en relación con el contrato de mantenimiento en la central de La Pereda (Mieres), que mantiene un contacto "permanente" con Elecnor, empresa responsable de dicho servicio, y que el contrato "se está adaptando a las necesidades actuales de la instalación".

En un comunicado, la empresa pública explica que la central permanece sin actividad productiva desde enero, al encontrarse en proceso de transformación desde el uso de combustibles fósiles hacia la biomasa, y prevé retomar la producción de energía a comienzos de 2027. En este contexto, Hunosa licitará un nuevo contrato de mantenimiento "ajustado a las futuras necesidades de la planta tan pronto como sea viable".

La compañía subraya además que "garantiza la salud y la seguridad tanto de los trabajadores que desarrollan su labor en el interior de la central como de las personas del entorno".

En línea con su política de "diálogo abierto", Hunosa ha mantenido una reunión con los representantes sindicales para explicarles la situación actual del contrato y del proceso de transformación de la central.