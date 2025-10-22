Hunosa confirma que la transformación de La Pereda mantendrá 50 empleos y generará 200 más en el sector forestal

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hunosa ha enviado este miércoles un comunicado para aclarar la información difundida sobre el contrato de mantenimiento de la central de La Pereda, en Mieres. La compañía ha subrayado que los trabajadores a los que se hacía referencia no pertenecen a la plantilla de Hunosa, sino a Elecnor, empresa que ha prestado el servicio de mantenimiento de la planta en los últimos años.

Según Hunosa, la central se encuentra sin actividad productiva desde enero debido a su proceso de transformación, que sustituirá el carbón por biomasa como combustible. La compañía prevé reanudar el contrato de mantenimiento adaptado a la nueva realidad de la instalación cuando las obras estén avanzadas y sea necesario licitar un nuevo contrato.

El proyecto de transformación de La Pereda cuenta con una inversión de 55 millones de euros y contempla el mantenimiento de 50 empleos en la planta, así como la creación de al menos 200 puestos adicionales vinculados al desarrollo del sector forestal.