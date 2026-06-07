Hunosa dota de iluminación ornamental al castillete del Pozo Barredo en Mieres

Castillete - GRUPO HUNOSA

OVIEDO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hunosa ha informado de que iluminará ornamentalmente el castillete del Pozo Barredo, en Mieres. La sociedad estatal atiende, de esta forma, la propuesta de la Asociación Cultural Y Minera Santa Bárbara, organización con la que ha suscrito un acuerdo de colaboración para el impulso cultural.

La actuación, acometida por Hunosa en coordinación con la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Mieres, contempla la instalación de un sistema de iluminación artística diseñado para resaltar la singularidad arquitectónica del castillete y poner en valor su relevancia histórica dentro del legado minero de la comarca del Caudal.

El proyecto, ejecutado con medios propios de la Dirección de Energía de Hunosa, permitirá destacar la estructura durante las horas nocturnas mediante diferentes composiciones lumínicas de alta eficiencia energética.

Todas las noches, el castillete será iluminado con luz blanca y jugará con la escala cromática en fecha señaladas, tanto de carácter local -Día de Asturias, la fiesta local de San Juan o la patrona de la minería, Santa Bárbara-, como nacionales e internacionales -día muncial de lucha contra el cáncer de mama, del medio ambiente, o las Navidades, por citar algunas-, adecuando el tono de las luminarias a los colores de cada conmemoración específica.

El nuevo sistema de alumbrado está compuesto por 18 proyectores led diseñados específicamente para aplicaciones de iluminación ornamental y estratégicamente distribuidos por la estructura del castillete con el objetivo de iluminar correctamente todos sus componentes.

Así, se han instalado cuatro proyectores dobles en las patas, otros tantos triples en las tornapuntas, seis proyectores simples en las escaleras y cuatro simples en las plataformas de las poleas. El sistema de alumbrado, con tecnología RGBW y sistema de control DMX para su regulación, es flexible y permite la programación de múltiples escenas. El encendido y apagado lo determinan la salida del sol y el ocaso dado que el sistema de control calcula las horas exactas de luz natural a diario, según las coordenadas geográficas de la instalación.

La compañía trabaja ya con la organización del concierto de Víctor Manuel para integrar el alumbrado en el espectáculo, programado para el 19 de junio en la explanada del antiguo pozo, estrenando así el montaje lumínico que convertirá este emblemático elemento del patrimonio industrial asturiano en un referente visual del concejo.

La actuación del cantautor mierense será, pues, la puesta de largo del nuevo sistema de iluminación y combinará cultura, música y patrimonio en un entorno de especial significado para Mieres.