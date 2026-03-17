Hunosa Empresas, Sodeco y Caja Rural firman un convenio para impulsar proyectos empresariales en las cuencas mineras

Antonio Crespo, presidente de Sodeco; Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias; y Enrique Fernández, presidente de Hun.em. - HUNOSA

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hunosa Empresas (Hun.em), la Sociedad para la Promoción y el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco) y Caja Rural de Asturias han firmado este martes un convenio de colaboración orientado a reforzar el impulso empresarial, mejorar el acceso a financiación y promover nuevas iniciativas empresariales en las cuencas mineras del área central de Asturias.

El convenio establece un marco de cooperación entre las tres entidades para identificar, analizar y promover proyectos empresariales con potencial de desarrollo, favoreciendo la diversificación económica del territorio y la generación de nuevas oportunidades de actividad y empleo.

Entre las principales líneas de colaboración se incluye el intercambio de información sobre proyectos empresariales, la identificación de iniciativas susceptibles de financiación y la organización de encuentros empresariales y acciones de difusión dirigidas a pymes, emprendedores y promotores de proyectos, con el objetivo de facilitar el acceso a instrumentos de financiación y apoyar el crecimiento del tejido empresarial en el ámbito de actuación de las comarcas mineras.

El acuerdo ha sido firmado en las oficinas de Grupo Hunosa en Oviedo por Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias; Enrique Fernández, presidente de Hun.em, y Antonio Crespo, presidente de Sodeco.