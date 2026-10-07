La IA y la financiación centran en Oviedo el debate sobre el futuro de la gestión universitaria

La Universidad de Oviedo acoge un encuentro de CRUE en el que se analizará el uso de la IA en la gestión y el futuro de la financiación de las universidades - UNIOVI

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo acoge desde este martes y hasta el jueves 9 de octubre las XLI Jornadas de Gerencia Universitaria de la Conferencia de Rectoras y Rectores de España (CRUE), que reúnen a más de 250 responsables de gestión de universidades públicas y privadas para abordar los principales retos de la administración de las instituciones de educación superior.

Las jornadas han sido inauguradas este martes en el Auditorio Príncipe Felipe por el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y la rectora de la Universidad de Alicante y presidenta de CRUE-Gerencias, Amparo Navarro. El encuentro aborda cuestiones como la aplicación de la inteligencia artificial (IA) a la gestión universitaria, la financiación, la transformación de las plantillas y la prevención de riesgos laborales.

Navarro ha señalado que uno de los asuntos recurrentes es el déficit de financiación de las universidades y ha reclamado avanzar hacia un sistema que aporte "estabilidad", "suficiencia y equidad". Por su parte, Villaverde ha reclamado a las administraciones públicas "confianza, paciencia e inversión" para afrontar la transformación de unas universidades cada vez más complejas.

La IA constituye el eje transversal de las jornadas, con la presentación de experiencias de distintas universidades sobre automatización de tareas, estrategias institucionales y aplicación de esta tecnología a los servicios universitarios. También se abordará su impacto en los recursos humanos y en los perfiles profesionales, junto con cuestiones como la contratación pública, la racionalización del gasto y la prevención de riesgos psicosociales y relacionados con la salud mental.

Las jornadas cuentan con la participación de expertos como el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat Pompeu Fabra Carles Ramió, encargado de clausurar el encuentro con una ponencia sobre la gestión universitaria en un entorno de transformación. La gerente de la Universidad de Oviedo, Emma Ramos, ha destacado el encuentro como un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas para avanzar hacia modelos de gestión más eficientes e innovadores.