La IA llegará a los servicios públicos asturianos con Encina, una estrategia del Principado hasta 2031

El Gobierno de Asturias inicia el despliegue de la inteligencia artificial para avanzar hacia una Administración más ágil, cercana y eficiente
El Gobierno de Asturias inicia el despliegue de la inteligencia artificial para avanzar hacia una Administración más ágil, cercana y eficiente - PRINCIPADO
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 12 agosto 2026 12:44
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   OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno de Asturias ha aprobado la Estrategia Nodal de Capacidades en Inteligencia Artificial de Asturias 2026-2031 (Encina), una hoja de ruta para incorporar la inteligencia artificial a la Administración autonómica con el objetivo de agilizar los trámites, mejorar los servicios públicos y facilitar la atención a la ciudadanía.

   La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha presentado este miércoles la estrategia en el pabellón del Gobierno asturiano en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) y ha señalado que la inteligencia artificial "representa una oportunidad histórica para mejorar los servicios públicos y hacer más fácil la vida de la ciudadanía".

   Encina establece objetivos, mecanismos de gobernanza e indicadores para evaluar el impacto de la IA en los trámites y servicios públicos. El Principado plantea desarrollar infraestructuras y capacidades propias para avanzar hacia una mayor soberanía tecnológica, bajo criterios de transparencia, protección de datos, seguridad, ética y supervisión humana.

   La estrategia se articula en cuatro líneas: servicios de IA para la Administración; seguridad y ciberprotección; gestión avanzada de datos; y espacios de experimentación y evaluación de nuevas soluciones tecnológicas.

   Entre las iniciativas previstas figuran Apolo, el futuro supercomputador público de IA del Principado; CoVA, un asistente virtual para reforzar la atención en servicios sociales; el sello AsturIA Confiable, destinado a certificar estándares éticos y de seguridad; y Plafor 2026-2034, un plan de formación en competencias digitales e inteligencia artificial para empleados públicos de sanidad, educación y la Administración general.

   Llamedo ha asegurado que "Asturias no quiere una IA que sustituya a las personas, sino una tecnología que incremente las capacidades, mejore la atención y refuerce la cercanía de la Administración con la ciudadanía".

   El Principado también prevé facilitar a los ayuntamientos el acceso a herramientas, infraestructuras y capacidades de inteligencia artificial, con especial atención a los concejos de menor tamaño y a las zonas en riesgo de despoblación.

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