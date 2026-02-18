El IAPRL y Graduados Sociales alertan del auge de accidentes laborales por exceso de conectividad digital

Presentación en el Ayuntamiento de Oviedo de los actos por el Día mundial de la justicia social. - EUROPA PRESS

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias han alertado este miércoles del incremento de accidentes laborales "no traumáticos" relacionados con un exceso de conectividad digital de los trabajadores, que dificulta la desconexión y aumenta el estrés.

En una rueda de prensa en la que se han presentado los actos con motivo de la conmemoración del 'Día mundial a favor de la justicia social' en Oviedo, la directora del IAPRL, Miryam Hernández, ha asegurado que de los 20 fallecidos en accidente laboral en Asturias en 2025, seis fueron ocasionados por "accidentes no traumáticos".

Es por ello que Hernández considera que la desconexión digital es "una temática imprescindible" en la sociedad actual, ya que, si bien "es mucho más sencillo" encontrar evaluaciones de riesgo de empresas relacionada con las condiciones de seguridad y material de trabajo, es "muy frecuente" hallar una "deficiente evaluación de los riesgos psicosociales", como el estrés o la ansiedad.

Acciones como la que promueve el Colegio de Graduados Sociales son, para la directora del IAPRL, "puntos fundamentales para dar a conocer la realidad de estas temáticas".

El Colegio de Graduados Sociales de Asturias ha organizado unas jornadas los días 19 y 20 de febrero bajo el lema 'Desconexión digital y carga mental' con las que pretenden concienciar sobre la necesidad de analizar cómo la conectividad permanente puede generar dificultades para desconectar del trabajo y generar estrés, principales riesgos psicosociales.

Este jueves 19 de febrero se celebrará la ponencia 'Desconexión digital y carga mental', mientras que el 20 de febrero se instalará una carpa informativa frente al Teatro Campoamor atendida por profesionales colegiados que ofrecerán asesoramiento sobre derecho laboral y seguridad social.

En el marco de estas jornadas se ha convocado además la VI edición del concurso de dibujo infantil 'Apaga la pantalla, enciende tu imaginación', con participación de escolares de entre 6 y 12 años.

Según datos del Colegio de Graduados Sociales, en el último año, su servicio de orientación jurídico-laboral atendió a 306 ciudadanos, la mayoría mujeres (un 58,17%) y trabajadores por cuenta ajena (un 65,03%).

Las principales consultas estaban relacionadas con contratos y condiciones de trabajo, incapacidades temporales, comprobación de documentos, despidos y prestaciones.