El IES Covadonga y el Colegio Los Robles-Peñamayor ganan la VII Liga de Debate Escolar del Principado

Participantes en la liga de debates. - NACHO VELA

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta General ha acogido este viernes la final de la VII Liga de Debate Escolar del Principado de Asturias. En el pleno escolar, celebrado en el Hemiciclo de la Cámara, han resultado ganadores el IES Covadonga en la categoría 1 (primero y segundo curso de la ESO) y el Colegio de Fomento Los Robles-Peñamayor en la categoría 2 (tercero y cuarto de la ESO), según ha proclamado el jurado.

El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, y el presidente del Principado han entregado a los alumnos y alumnas ganadores un diploma y un Palacio de la Junta.

Los otros seis centros educativos finalistas también han recibido los correspondientes diplomas. Tanto ganadores como finalistas reciben como premio un viaje financiado por la Junta General. En el pleno escolar han estado presentes representantes de la Mesa de la Cámara.

En la categoría 1 han participado estudiantes de primero y segundo curso de la ESO del IES Instituto Jovellanos (Gijón), el IES Cristo del Socorro (Luanco), el IES Leopoldo Alas Clarín (Oviedo) y el IES Virgen de Covadonga (El Entrego). En la categoría 2 han participado escolares de tercero y cuarto curso del Colegio Corazón de María (Gijón), el IES Isla de la Deva (Piedras Blancas), el Colegio de Fomento Los Robles-Peñamayor (Llanera) y el IES La Fresneda. Son los finalistas de una Liga de Debate en la que en esta edición han participado un total de 3.282 alumnos.

El Hemiciclo ha sido el foro en el que los alumnos de la categoría 1 han debatido sobre la siguiente cuestión: "¿Las redes sociales aíslan a las personas?". Por su parte, los escolares de la categoría 2 han debatido sobre si "las clases presenciales deberían ser opcionales".

Durante su intervención, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, ha valorado la importancia de la escuela para la democracia porque "la escuela debe educar para la democracia porque, además de la transmisión del conocimiento, la buena escuela tiene que tener un plus y formar también a los jóvenes en valores para construir adultos capaces de defender el sistema en el que están los valores, la libertad y la democracia".

Para el presidente de la Junta, "es fundamental formar a los chicos y chicas para que seáis autónomos, para que seáis capaces y tengáis espíritu crítico para interpretar este mundo tan complejo y cada vez más confuso".

Por su parte la consejera de Educación, Eva Ledo, ha valorado la celebración de la Liga de Debate de la que se felicitó "porque es un verdadero espacio de aprendizaje, una prolongación de nuestras aulas para poder seguir construyendo conocimiento y competencias como la comunicación y el razonamiento crítico con un debate para el que os habéis formado".

Finalmente, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha llamado la atención sobre "el poder de la palabra, una de las herramientas más poderosas, por eso es muy importante cuidarla".

"Si tuviera vuestra edad me encantaría estar en vuestro lugar pero siempre ha sido un entusiasta de los debates", ha confesado, "pero un debate que merezca la pena sin insultos, sin voces no se sustituye la razón por la demagogia". "Creéis que la política que se cuece a alta temperatura sirve de ejemplo de buenos debates?", y se ha respondido, "sabéis bien que no".

Durante su discurso, Adrián Barbón se ha referido a las redes sociales: "Mantener en las redes las mismas exigencias que aplicáis en un debate, tolerancia cero con los insultos".