La Iglesia asturiana prevé una "ordenación numerosa" en Pentecostés, con 8 candidatos al sacerdocio y el diaconado

OVIEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia asturiana prevé una "ordenación numerosa" el próximo 5 de junio, día de Pentecostés, con tres diáconos candidatos al sacerdocio y cinco seminaristas candidatos al diaconado. En diez años, se han ordenado 26 nuevos sacerdotes en Asturias.

Así lo ha detallado el rector del Seminario Metropolitano de Oviedo, Sergio Martínez, quien ha ofrecido una rueda de prensa con motivo de la celebración del Día del Seminario el próximo sábado 19 de marzo, acompañado de tres seminaristas de distintos cursos.

El rector ha asegurado que en estos últimos años el número de seminaristas se ha mantenido estable. Actualmente 24 seminaristas cursan los estudios de filosofía y teología. Doce de ellos pertenecen al Seminario Metropolitano, diez al Seminario Redemptoris Mater del Camino Neocatecumenal, y dos pertenecen a Lumen Dei.

En Asturias hay actualmente 299 sacerdotes al servicio de la Diócesis, un número "adecuado" para las labores que han de desempeñar a juicio del rector, y que se centran en atender las parroquias de ciudades y villas, además de asistir en pequeños pueblos cuando es necesario.

Para el rector, el problema en las zonas rurales de Asturias no es que no haya sacerdotes, sino que "no hay gente" que asista a las iglesias en pequeños núcleos de población. Aún así, ha asegurado que los seminaristas se forman para desarrollar su labor también en parroquias rurales, a fin de que sean conscientes de que "harán kilómetros" y tendrán que acudir a "zonas difíciles".

En el marco de esta situación, el rector ha presentado la campaña del Día del Seminario, que, bajo el lema 'Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino', recoge una serie de actos de celebración que tendrán lugar durante el fin de semana.

El viernes se celebrará una jornada en la que participará el Arzobispo y las familias de los seminaristas. El día concluirá con una eucaristía que se celebrará en la Capilla Mayor a las 20.00 horas. Ese día tendrá lugar el Rito de Admisión del seminarista Dimas Fernández.

Dimas Fernández, seminarista de 33 años procedente de Valdesoto (Siero), está cursando el cuarto año de estudios y antes de ingresar en el Seminario trabajó como carpintero durante diez años. Durante la rueda de prensa explicó que "siempre" sintió la llamada a la vocación sacerdotal, pero "nunca" se había atrevido a dar el paso hasta los 30 años. Este viernes recibirá la "admisión", un rito por el que la Iglesia le admite como candidato al sacerdocio.

Junto a él, el seminarista más joven de Asturias con 21 años, Pelayo Díaz, ha explicado que su vocación llegó cuando era pequeño y que no fue hasta la pandemia cuando decidió dar el paso, después de dos años cursando Derecho. El confinamiento de 2020, ha explicado, "propició" que diera el paso "un poco más temprano" de lo que tenía pensado.

Por último, el seminarista Andrés Camino, ovetense de origen colombiano y de 29 años, prevé recibir el diaconado en Pentecostés. Camino ha explicado que su vocación "se fue fortaleciendo" a lo largo de los años en los que estudió informática y filosofía, y la sintió por primera vez a los 8 años. En el seminario, ha explicado, los seminaristas van "creciendo en la fe" para ponerse al servicio de los demás. "Seguir a Cristo no vale la pena, sino que vale la vida", ha asegurado, para después explicar que en junio dará "un paso más" en este compromiso.

Con motivo de la celebración del Día del Seminario, la recaudación de las celebraciones eucarísticas de todas las parroquias de Asturias de este domingo irá destinada a la formación de los seminaristas para cubrir los gastos académicos y de estancia a aquellos que no puedan pagar la totalidad.