Igualdad reitera que las pulseras siempre han estado protegiendo a las mujeres y que el sistema es "robusto"

Congreso Anual de las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer - DELEGACIÓ DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha insistido este martes en Avilés en que el sistema de pulseras antimaltrato no ha tenido fallos. "El sistemas siempre ha estado protegiendo a las mujeres", ha afirmado. Lo que hubo, ha explicado, fueron dificultades para entregar datos de incumplimientos antiguos a los juzgados.

"A final de año quedó solucionado, nunca hubo una víctima en peligro por eso", ha dicho Carmen Martínez Perza a preguntas de los periodistas antes de participar en la inauguración del Congreso Anual de las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer.

Ha comentado Martínez Perza que el sistema es "robusto" y que funciona actualmente "con toda normalidad" y con las víctimas "protegidas". A ellas ha vuelto a pedirles disculpas "por el revuelo que se ha generado".

La Delegada ha dicho que cada vez están recibiendo más apoyo por parte de las víctimas, que les agradecen su labor. "El 90% de las víctimas que tenemos protegidas en el sistema Cometa recomienda a otras víctimas que acudan a él porque se aumenta la protección que reciben", ha indicado.

Además, ha destacado este martes la importancia de las unidades de violencia sobre la mujer en todas las delegaciones de gobierno del territorio español, calificándolas como "elementos clave de todo el sistema de protección, de prevención, de sensibilización en relación a la violencia de género".

Ha explicado que el encuentro anual tiene como objetivo "ofrecer unas píldoras de formación" e "intercambiar buenas prácticas", poniendo en valor unas unidades que son "poco conocidas" pero que representan "la lucha contra la violencia machista en el territorio".

Ha recordado que en febrero de este año se renovó en el Congreso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con "461 medidas que nos obligan, que nos interpelan a todas las instituciones, incluso a la sociedad civil, para entre todos y entre todas luchar por erradicar la violencia de género".

El encuentro, celebrado en Avilés, ha reunido a representantes de todas las unidades de violencia sobre la mujer, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en la lucha contra la violencia machista en todo el territorio español.

También ha estado presente la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quien se ha referido a las tres víctimas mortales registradas en Asturias este año.

Lastra ha recordado que ninguna de las víctimas tenía denuncias previas contra sus asesinos y ha recalcado la importancia de que las mujeres denuncien ese tipo de situaciones.