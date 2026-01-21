Ileso el conductor polaco de un camión que volcó en Podes (Gozón)

Camión volcado - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 17:35
OVIEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un conductor polaco que conducía por Podes, en el municipio asturiano de Gozón, ha resultado ileso tras sufrir un accidente y volcar con su camión.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, el hombre se salió de la carretera sin que pueda aún confirmarse el motivo. La Benemérita recibió el aviso a las 15.10 horas. El suceso se produjo en el punto kilométrico 0.500 de la vía conocida como camino a Cabo Negro.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Guardia Civil y también del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Pese a lo aparatoso del accidente, el vehículo no obstaculiza la circulación, por lo que no ha tenido que restringirse el tráfico. El conductor está tramitando las gestiones con su seguro.

