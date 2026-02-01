Las ilustraciones de Juan Alberto Hernández se asoman a La Ventana de la Factoría Cultural

Ilustración de Alberto Hernández. - AYTO. AVILÉS

AVILÉS 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sexto ciclo de 'La Ilustración y sus procesos' continúa en La Ventana de la Factoría Cultural con la obra de Juan Alberto Hernández, que sucede a la de María Brenn y a la de Gemma Palacio. Su obra estará reproducida en la fachada del espacio cultural de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, en horario de 17.00 a 20.00 horas.

La muestra, que organiza la Factoría Cultural y está comisariada por Raquel Lagartos, permite asomarse al proceso creativo de algunos de los ilustradores contemporáneos más destacados.

Una propuesta que busca acercar al público el lado menos visible del trabajo de ilustración: sus fases, bocetos, pruebas y evolución hasta la obra final. Se extenderá hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero (16 de marzo al 26 de abril) y Verónica Grech (27 de abril al 14 de junio).

Juan Alberto Hernández nació en Huelva en 1977 y aprendió a leer y a dibujar con los cómics. Lleva desde 2016 ilustrando cubiertas e interiores de libros, casi siempre dentro del género fantástico en su sentido más amplio. En 2025 se cumplió uno de sus sueños al trabajar para el mercado americano, ilustrando a Conan en la mítica revista La espada salvaje de Conan y en el interior de una novela.